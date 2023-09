Gevangenissen scherpen veiligheidsregels aan na arrestatie zoon Taghi

Delen via E-mail

In zeker vijf gevangenissen gelden extra veiligheidsmaatregelen omdat de oudste zoon van Ridouan Taghi is opgepakt. Het is voor het eerst dat gevangenissen tegelijkertijd de maatregelen voor verschillende gedetineerden aanscherpen, zeggen bronnen tegen Het Parool