Tilburger die al twee maanden vastzit in Spaanse cel krijgt hulp van ambassade

De Tilburger die al bijna twee maanden vastzit in Spanje wegens een terrorismeverdenking, krijgt hulp van de Nederlandse ambassade in dat land. Dat laat demissionair minister Dilan Yesilgöz van Justitie en Veiligheid donderdag weten in antwoord op Kamervragen.

De verklaring van Yesilgöz komt mede namens demissionair buitenlandminister Hanke Bruins Slot.

De man zegt onterecht te worden vastgehouden. De Spaanse autoriteiten baseren zich volgens zijn Nederlandse advocaat op onjuiste informatie, die mogelijk uit Nederland komt. De verdachte klaagde eerder op de dag de Staat aan voor het geven van die informatie.

Yesilgöz doet geen uitspraak over "een individuele casus", maar zegt in een korte verklaring: "Het is natuurlijk ongelooflijk frustrerend wanneer iemand onterecht vast zou zitten. Ik begrijp de vragen dan ook goed." Daarmee doelt ze op Kamervragen die eerder over de situatie van de Tilburger zijn gesteld.

De Marokkaanse Nederlander werd zeven weken geleden in Spanje opgepakt tijdens een doorreis naar Marokko. Hij zou in verband worden gebracht met een terreurgroep uit Arnhem. De Nederlandse politie en het Openbaar Ministerie zouden inmiddels hebben laten weten dat de man niet wordt gezocht of op een opsporingslijst staat.