Bieb is op de weg terug na corona

Nederlandse bibliotheken zijn op de weg terug na een paar zware coronajaren. Waar het aantal biebleden en uitgeleende boeken in 2022 nog altijd kleiner waren dan in 2019, was de hoeveelheid georganiseerde activiteiten in jaren niet zo groot.

De gevolgen van de coronapandemie waren te merken bij de lokale bieb: de ledenaantallen daalden, boeken bleven vaker staan, de bibliotheek kon minder organiseren en e-books werden populairder.

In 2022 gingen al die ontwikkelingen weer de andere kant op. Het aantal biebleden groeide met 100.000 naar 3,4 miljoen, terwijl ze ruim een derde meer boeken (53,3 miljoen) leenden.

In beide gevallen lag dit nog wel onder het niveau van vóór de coronapandemie. In 2019 telden Nederlandse biebs 3,6 miljoen leden en leenden ze nog 61,1 miljoen boeken uit. Waar e-books tijdens de pandemie juist in populariteit toenamen, werden die in 2022 juist minder uitgeleend.

Biebs hebben dus nog altijd minder leden en lenen minder uit dan in 2019, maar zijn drukker dan ooit met het organiseren van activiteiten. De 1.270 Nederlandse bibliotheken organiseerden vorig jaar 247.000 activiteiten.

Dat zijn er niet alleen meer dan in de coronajaren, maar ook beduidend meer dan in 2019. Met name op het gebied van educatie en ontwikkeling nam het aantal activiteiten toe. Denk bijvoorbeeld aan computerles voor ouderen of voorleessessies voor kinderen.

Aantal bieb-leden door de jaren heen (in miljoenen)