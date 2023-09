Politie Rotterdam start intern onderzoek naar vrouwonvriendelijke appgroep

Negen politiemedewerkers in Rotterdam zouden via WhatsApp vrouwonvriendelijke en seksistische uitspraken over collega's hebben gedaan. De politie start een onderzoek.

Het doel van het onderzoek is om duidelijk te maken wat ieders rol en bijdrage is geweest in de WhatsApp-groep. Totdat meer duidelijk is, zijn de negen politiemedewerkers van het team arrestantentaken niet aan het werk.

Het besluit werd vorige week genomen nadat bij de leiding van het team melding is gedaan van het bestaan van de WhatsApp-groep. Het onderzoek wordt gedaan door de afdeling Veiligheid Integriteit en Klachten.

Het is niet voor het eerst dat de politie Rotterdam in het nieuws komt over appgroepen. In 2021 werden vijf agenten van het politiebureau aan het Marconiplein schriftelijk berispt vanwege hun deelname aan racistische WhatsApp-groepen.