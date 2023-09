OM eist tot 57 maanden cel voor grote ladingroof op Schiphol

Justitie eist tot 57 maanden cel tegen zes verdachten van een geruchtmakende diefstal op Schiphol. Daarbij is vier jaar geleden voor 2,5 miljoen dollar (2,9 miljoen euro) aan elektronica buitgemaakt.

Vijf van hen hebben zich volgens het OM in vereniging schuldig gemaakt aan de ladingroof. Een zesde verdachte is volgens de officier van justitie schuldig aan witwassen. Naast de gevangenisstraf zouden de zes ook de opbrengst moeten terugbetalen.

De zaak kwam in september 2019 aan het licht bij een onderzoek naar witwassen in een loods in Beverwijk. Daar stonden pallets met elektronica die in juni van dat jaar was buitgemaakt op Schiphol Zuidoost. Het ging om dure spullen, zoals smartphones, drones en actiecamera's.