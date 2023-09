Limburg heropent schaderegeling overstromingen: nog 16 miljoen euro over

Ondernemers die schade hebben geleden door de Limburgse watersnood in 2021 kunnen eind deze maand weer een beroep doen op de compensatieregeling van de provincie. Er zit nog 16 miljoen euro in de pot die het Rijk beschikbaar stelde.

Door de overstromingen in de zomer van 2021 leden veel ondernemers in Limburg en Oost-Brabant omzetverlies. Via de provincie Limburg konden ze in de maanden na de watersnood aanspraak maken op subsidie om de verloren omzet te compenseren.

Van de beschikbare 24 miljoen euro is toen bijna 5 miljoen opgemaakt. Van het totaal was 3 miljoen euro gereserveerd voor uitvoeringskosten. Daardoor is er nog zo'n 16 miljoen euro over.

De provincie stelt de regeling eind september opnieuw open. In totaal kwamen er na de watersnood 115 aanvragen binnen, alle van Limburgse ondernemers.