Overijsselse judotrainer wordt verdacht van misbruik drie minderjarige meisjes

Een 39-jarige judotrainer uit Overijssel wordt verdacht van seksueel misbruik van drie minderjarige meisjes. De man, J.F., is in maart al aangehouden.

F. is volgens RTV Oost een bekende in de Overijsselse en Drentse judowereld. Hij zat na zijn arrestatie in maart korte tijd vast.