Medewerker van een afvalbedrijf omgekomen na val in vuilniswagen

Een medewerker van een afvalbedrijf is bij het ophalen van afval in Veldhoven in de vuilniswagen terechtgekomen. Hij is daarbij om het leven gekomen.

Het ongeluk gebeurde aan de Heemweg in de Brabantse plaats. Hoe het heeft kunnen gebeuren, is nog niet bekend.

De Nederlandse Arbeidsinspectie doet onderzoek, omdat het om een bedrijfsongeval gaat.