Femke Halsema wil nog zes jaar door als burgemeester van Amsterdam

Femke Halsema wil graag nog zes jaar doorgaan als burgemeester van Amsterdam. Dat heeft zij woensdag laten weten in een brief aan de gemeenteraad. Ze zou het een eer vinden om Amsterdam nog een periode te dienen, schrijft ze.

"Inmiddels ben ik ruim vijf jaar burgemeester en is het tijd om u te laten weten of ik in 2024 in aanmerking wens te komen voor herbenoeming. Graag. Het zou een eer zijn om onze prachtige stad nog een periode te mogen dienen", schrijft Halsema.

Ze laat weten dat ze zich samen met de gemeenteraad, het college en alle Amsterdammers wil blijven inzetten voor een "vrije, ongedeelde, veilige en trotse stad". Ook heeft ze de commissaris van de Koning laten weten dat ze voor een herbenoeming gaat.

In de brief noemt Halsema haar eerste ambtsperiode "indrukwekkend, leerzaam, intens en soms zwaar, in het bijzonder voor mijn directe omgeving die daarvoor offers heeft gebracht". Desondanks overheerst de dankbaarheid, schrijft ze.

Halsema wil procedures en regels opnieuw bekijken

Halsema werd in 2018 beëdigd als burgemeester van Amsterdam. Ze stelde drie doelen voor de stad: criminaliteit bestrijden, luisteren naar Amsterdammers die weinig aan het woord komen en mensen steunen die de ruimte willen om anders te zijn.

Voor de komende zes jaar wil Halsema daar een opgave aan toevoegen. Amsterdammers ervaren de lokale overheid volgens haar te vaak als een lastige hindernis in plaats van een trouwe bondgenoot. "Te vaak ook hoor ik de dringende en terechte wens van Amsterdammers om als een gelijkwaardige partner van de gemeente te worden behandeld", schrijft ze.

Halsema wil dan ook opnieuw kijken naar "onze procedures en regels, ons ingewikkelde stelsel van vergunningen en de wijze waarop wij klachten moeten behandelen". Ze vindt dat Amsterdam als hoofdstad het goede voorbeeld moet geven.