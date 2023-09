L.A.N.X. krijgt geen geld meer van de universiteit na misstanden bij dispuut

De Vrije Universiteit zet de financiële steun aan studentenvereniging L.A.N.X. stop. Dat heeft de Amsterdamse universiteit besloten na berichten over ernstige vormen van grensoverschrijdend gedrag tijdens een introductiereis van een van de disputen.

De introductieleden van het herendispuut Ares moesten in november tijdens een introductiereis in Roemenië mensonterende opdrachten uitvoeren. De VU zegt hierdoor diep geschokt te zijn.

"Je hebt maar beperkte mogelijkheden", benadrukt een woordvoerder van de VU. Zo kan de universiteit het dispuut dat de fout in is gegaan niet direct raken. In plaats daarvan trekt de VU de bestuursbeurzen van de L.A.N.X.-bestuurders in.

Op die manier wil de universiteit duidelijk maken dat het menens is. "Het is echt belangrijk dat er een cultuurverandering komt." De universiteit is al regelmatig in gesprek met L.A.N.X. "Het is van het grootste belang dat dergelijk grensoverschrijdend gedrag nooit meer de ruimte krijgt om voor te komen."