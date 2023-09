Gemeenten aan de Duitse grens krijgen testnoodbericht: 'Maak je geen zorgen'

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Inwoners van Nederlandse gemeenten die aan de Duitse grens liggen, krijgen donderdag mogelijk een testnoodbericht om 11.00 uur. De gemeenten waarschuwen voor het harde geluid uit mobiele telefoons, maar benadrukken vooral dat mensen zich geen zorgen hoeven te maken.

Duitsland stuurt het testbericht, dat vergelijkbaar is met het Nederlandse NL-Alert, op dat tijdstip naar alle mobiele telefoons in het land. Bij ontvangst van zo'n testbericht kunnen telefoons mogelijk een hard geluid laten horen.

Nederlanders aan de grens krijgen mogelijk ook zo'n bericht. Dat komt doordat in sommige delen van het grensgebied Nederlandse mobiele telefoons verbinding kunnen maken met een Duitse zendmast. Gebruikers zien dan de naam van een Duitse aanbieder op hun scherm en kunnen daardoor Duitse noodberichten ontvangen.

Mogelijk is dit het geval in het hele grensgebied van Delfzijl tot Vaals. In het Limburgse Kerkrade en Gennep zijn inwoners de afgelopen dagen op de hoogte gebracht.