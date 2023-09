Wateroverlast in Zuid-Limburg: kelders ondergelopen en straten blank

Het zuiden van Limburg kampt dinsdag met zware regen- en onweersbuien. Bij de meldkamer van de brandweer in Maastricht kwamen in korte tijd tientallen meldingen over wateroverlast binnen. Het KNMI heeft code geel afgekondigd voor Limburg.

Het noodweer in Zuid-Limburg begon aan het begin van de avond. Door de heftige regenval kwamen in Maastricht al snel straten onder water te staan en liepen kelders onder.

De hal van het station moest worden afgezet omdat de hal blank stond. Op meerdere plaatsen liepen auto's vast in het water. Ook Valkenburg kreeg te maken met wateroverlast.

De brandweer van Maastricht werd door de hevige regenval al snel overspoeld met tientallen meldingen van bezorgde inwoners. Om die reden is in de brandweerkazerne een actiecentrum ingericht, van waaruit de hulpdiensten naar meldingen kunnen gaan.

Het KNMI waarschuwde eerder op de avond al voor de heftige regen- en onweersbuiten in de regio. Lokaal kon daarbij 30 millimeter regen per uur vallen.

De buien trekken nu vanuit Zuid-Limburg richting het noorden van de provincie. Ook delen van het oosten van Noord-Brabant en Gelderland kunnen vanavond nog te maken krijgen met heftige buien. Naar verwachting wordt het in de loop van de nacht droog.