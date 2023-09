Aantal internationale studenten dat na studie hier blijft werken neemt toe

Het percentage internationale studenten dat in Nederland blijft werken nadat ze hun diploma hebben gehaald neemt toe. Vooral de technische studierichtingen leveren werkgelegenheid op, blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS.

Gemiddeld 20 procent van de internationale studenten die afstudeerden in de periode 2011/2012 tot en met 2017/2018 vond in Nederland een baan na hun studie. Dat gold zelfs voor een derde van de internationale studenten die afstudeerden in het studiejaar 2019/2020 of later.

In alle sectoren neemt het aantal werkenden toe. In de sector techniek, industrie en bouwkunde was de toename het grootst. Waar na 2012 nog 37,7 van de internationale afstudeerders een baan vond in Nederland, gold dat na 2018 voor 45 procent.

Op dit moment is het aandeel internationale studenten dat in Nederland werk vond na het afstuderen het grootst in de studierichting dienstverlening. Ook de studierichtingen informatica, onderwijs en techniek, industrie en bouwkunde leveren vaak werkgelegenheid op. Vier van de tien studenten in die richtingen werken een jaar na hun afstuderen in Nederland.