OM vervolgt FVD-Kamerlid Gideon van Meijeren voor opruiing

Het Openbaar Ministerie (OM) vervolgt Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren voor opruiing. Het gaat om twee gevallen uit 2022, waarbij Van Meijeren suggereerde dat geweld tegen de overheid zou mogen en zelfs noodzakelijk is.

Met zijn uitingen maakte Van Meijeren zich volgens het OM schuldig aan opruiing tot geweld tegen de overheid.

Het eerste incident gaat om de boerenmanifestatie in Tuil. Van Meijeren gaf daar een speech, waarin hij tegen een menigte zei dat het geoorloofd is om je gewelddadig te verzetten tegen de overheid, "mocht ze overgaan tot onteigening van boeren". Die speech is ook op het internet gedeeld.

Het tweede moment gaat over de uitspraken die Van Meijeren deed in een interview dat op 13 november 2022 is gepubliceerd op internet. Hij sprak van een revolutionaire beweging die de regering ten val zou moeten brengen.

In het interview laat Van Meijeren weten dat voorbeelden uit het verleden laten zien dat bij een dergelijke revolutie slachtoffers vallen, soms ook dodelijke. Hij zei te hopen dat dat voorkomen kan worden en dat alles vreedzaam blijft, maar wel op een dergelijke revolutie hoopt.

Wat is opruiing? Er wordt van opruiing gesproken als iemand anderen aanmoedigt om iets strafbaars te doen. Justitie hoeft niet te bewijzen dat iemand daadwerkelijk strafbare feiten heeft gepleegd als gevolg van iemands uitingen. Er is dus een groot grijs gebied. Een rechter kijkt daarom altijd goed naar de context waarin mogelijke opruiing plaatsvindt.

Het OM geeft aan dat het de taak is van een politicus om zaken van algemeen belang aan de orde te stellen. Maar het OM benadrukt ook dat een politicus de verantwoordelijkheid draagt om te voorkomen dat zijn of haar uitlatingen in strijd zijn met de wet en de grondbeginselen van de rechtstaat.