Overheid hoeft ook in hoger beroep niet voor gratis anticonceptie te zorgen

De overheid hoeft hormonale anticonceptie voor vrouwen niet gratis te maken. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag dinsdag in hoger beroep besloten. Meerdere organisaties waren naar de rechter gestapt, omdat zij het indirecte discriminatie vinden.

Vijf maatschappelijke organisaties vinden dat er sprake is van indirecte discriminatie, omdat nu vooral vrouwen opdraaien voor de kosten van bijvoorbeeld de pil of een spiraal. Het gaat om Bureau Clara Wichmann, Stichting WOMEN Inc., DeGoedeZaak, het Humanistisch Verbond en de Nederlandse Vrouwen Raad.

De organisaties eisten dat de overheid anticonceptie voor alle vrouwen zou vergoeden, maar daar ging de rechtbank Den Haag in oktober 2021 al niet in mee. De organisaties gingen in hoger beroep, maar nu heeft ook het gerechtshof in Den Haag bepaald dat de overheid dit niet hoeft te vergoeden.