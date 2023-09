Klimaatactivisten blokkeren voor vierde dag op rij de A12 in Den Haag

Voor de vierde dag op rij belemmeren klimaatactivisten het verkeer in de buurt van het Malieveld in Den Haag. Ruim zestig mensen zitten op de kruising van de A12 met de Zuid-Hollandlaan.

De Nederlandse overheid loopt volgens recent onderzoek nog meer geld mis door fossiele subsidies dan tot nu toe werd gedacht. Dat concluderen drie grote milieuorganisaties na onderzoek in samenwerking met de TU Eindhoven. Het gaat om 37,5 miljard euro per jaar.

VT is hier kwaad over, omdat het meldpunt is bedoeld om kinderen in een risicosituatie te signaleren. "Demonstreren is geen mishandeling", benadrukt een woordvoerder. De ouders van de kinderen zeggen zich geïntimideerd te voelen door de meldingen van de politie.