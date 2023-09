Wantrouwen in overheid gaat volgens Kinderombudsman over van ouder op kind

Als ouders een conflict met of wantrouwen in de overheid hebben, dan gaat die achterdocht vaak over op hun kinderen. Het gevaar is groot dat ook de kinderen zich afkeren van de democratie, waarschuwt de Kinderombudsman.

De Kinderombudsman schat in haar rapport Waar ik bij ben dat zeker 100.000 kinderen in Nederland lijden onder de strijd van hun ouders tegen de overheid. Zo zijn zeker 70.000 kinderen gedupeerd door het toeslagenschandaal.

De Belastingdienst heeft tienduizenden ouders ten onrechte als fraudeur bestempeld. Het kabinet-Rutte III is over de kwestie gevallen. De afhandeling is nog lang niet voltooid.

"Kinderen nemen de negatieve opvattingen van hun ouders over", licht Margrite Kalverboer toe in een interview met dagblad Trouw. "We moeten voorkomen dat ze cynisch worden en zich afkeren van de democratie en de rechtsstaat. Kinderen vertrouwen wel hun eigen ouders, maar verliezen het vertrouwen in andere volwassenen."

'Overheid, ga óók in gesprek met kinderen'

Ze adviseert de overheid om bij een conflict met ouders ook met de kinderen te gaan praten. Alleen op die manier kan worden voorkomen dat de kinderen zich van de overheid afkeren. Nu gaat de overheid in dit soort gevallen nog voorbij aan het belang van de kinderen, stelt Kalverboer.

Ze heeft niet alleen kinderen van toeslagenouders gesproken, maar ook die van boeren die boos zijn op de overheid en omwonenden van de vervuilende Tata Steel-fabriek in IJmuiden.