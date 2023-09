Veilig Thuis niet blij met meldingen van politie over kinderen op de A12

Delen via E-mail

De politie heeft zo'n dertig meldingen gedaan bij Veilig Thuis vanwege ouders die hun kinderen mee hadden genomen om te demonstreren op de A12. Maar daar is het meldpunt voor kindermishandeling niet blij mee, schrijven NRC en het AD

"Hier is Veilig Thuis echt niet voor bedoeld", zegt een woordvoerder van het meldpunt. "Demonstreren is geen vorm van kindermishandeling."

Veilig Thuis laat daarom weten niet van plan te zijn iets te doen met de meldingen. "Het is een loos dreigement waar het meldpunt niet voor is bedoeld", zegt een woordvoerder. Ook ouders zijn niet blij met het gevoel dat ze " in kwaad daglicht worden gezet", zeggen enkelen tegen het NRC.