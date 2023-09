Klimaatprotesten op A12 leiden (vooralsnog) niet tot chaos op Haagse wegen

Delen via E-mail

Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag sprak zijn zorgen uit dat de klimaatprotesten op de A12 "ontwrichtend" zouden zijn voor zijn stad. Maar vooralsnog lijken automobilisten zich goed aan te passen aan de dagelijkse bezettingsuren van Extinction Rebellion.

Nee, er waren zaterdag, zondag en maandag "geen chaotische taferelen of onevenredige vertragingen" op de snelwegen rond Den Haag, meldt de verkeersdienst van de ANWB.

"Het was de afgelopen drie dagen wel drukker op de wegen die ook richting Den Haag gaan en die wél toegankelijk waren", zegt een woordvoerder. Het gaat dan vooral om de A13 en de Rotterdamsebaan die via de Binckhorst naar Den Haag leidt en de Sijtwendetunnel/N14 die de A4 met de A44 verbindt.

Deze route werd vooral gebruikt door strandverkeer richting Scheveningen. "Er stonden wel wat strandfiles omdat het mooi weer was", vertelt de verkeersexpert. "Maar die hadden er zonder de klimaatacties ook wel gestaan."

De ANWB heeft het idee dat de meeste automobilisten zich van tevoren goed hebben geïnformeerd over de klimaatacties van Extinction Rebellion en de mogelijke gevolgen voor de doorstroming.

Ook Rijkswaterstaat heeft dat idee, bevestigt een woordvoerder. "Alle omleidingsroutes in en uit de stad hebben hun werk gedaan", zegt ze. "En zeker zondag en maandag was de tijd dat de A12 dicht was zeer beperkt geweest."