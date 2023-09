Hoe de arrestatie van Ridouan Taghi leidde tot een grotere rol van zijn zoon

Met het aanhouden van Faissal Taghi, de oudste 'zoon van', weet justitie opnieuw een radertje te verwijderen uit wat de criminele organisatie van Ridouan Taghi zou zijn. De vraag is wel: komt hij vanuit Dubai deze kant op?

De 22-jarige Faissal werd eind juli al aangehouden in de Verenigde Arabische Emiraten. Maandag lekte het nieuws uit over de arrestatie in hetzelfde land waar zijn vader na diens aanhouding eind 2019 werd uitgezet als ongewenste vreemdeling. Justitie denkt dat de rol van Faissal Taghi groter werd nadat zijn vader vast was komen te zitten.

De nu 45-jarige Ridouan werd in dat jaar overgebracht naar Nederland en vastgezet in de best beveiligde gevangenis die Nederland kent. De extra beveiligde instelling (ebi) in Vught staat bekend om zijn isolatie, maar het is de in Nieuwegein geboren Faissal menens om direct weer met zijn vader in contact te komen.

Dit wordt duidelijk uit onderschept berichtenverkeer verstuurd met encryptietelefoons van Sky ECC. De berichten kwamen in handen van justitie, nadat de server van Sky in juli 2021 werd gekraakt.

De berichten zijn onderdeel van de strafzaak tegen Youssef Taghi. Hij is de neef van Ridouan en diens advocaat voor een periode van enkele maanden. In die maanden zou hij als doorgeefluik hebben gefungeerd tussen Ridouan en zijn criminele organisatie. Het leverde Youssef 5,5 jaar celstraf op.

Faissal wordt gezien als onderdeel van bende van vader

Van die criminele organisatie maakten naast Youssef en Ridouan ook Faissal, Jaouad F. (ook een neef van Ridouan) en maffiabaas Raffaele Imperiale deel uit. Dat blijkt uit het vonnis van de rechtbank in Amsterdam in de zaak tegen Youssef.

In diezelfde strafzaak wordt duidelijk hoe er plannen werden gemaakt vanuit de ebi. De drijvende kracht achter dat plan was Faissal, aldus justitie. Hij zou daarbij samenwerken met Imperiale, die ook zijn schoonvader is. Het tekent de leidende rol die Faissal toebedeeld kreeg na het wegvallen van zijn vader.

Deze rol op de voorgrond is ook terug te zien in het contact met Inez Weski. De advocaat werd dit jaar aangehouden omdat ook zij de vertrouwelijkheid van haar rol zou hebben geschonden. Er zouden via haar berichten van Taghi met de buitenwereld zijn gedeeld.

Uit in 2019 verstuurde berichten met Sky lijkt te zijn af te leiden dat ook Weski een encryptietelefoon heeft. "Pff wat was de advo paranoid vandaag ahah", aldus een bericht dat volgens justitie van Faissal afkomstig is. Hij verstuurde dit naar zijn tante. "Dat ik een telefoon speciale alleen met haar heb niet anders erop", verwees hij naar het encryptietoestel. Weski maakte Faissal vervolgens duidelijk dat zij niks aan Ridouan kan doorgeven.

Ruim een half jaar daarna leek de situatie te zijn veranderd. ln augustus 2020 liet Faissal aan Imperiale weten dat er nog steeds manieren zijn om met "hem" te communiceren. Met "hem" zou Ridouan Taghi worden bedoeld. Zijn zoon schreef vervolgens dat hij op het punt staat "hem" bij te praten. Justitie verdenkt Weski ervan hierin een rol te hebben gespeeld.

Uitlevering nog geen zekerheid

Het zijn stevige verwijten vanuit justitie, maar het is de vraag op basis van welke verdenkingen tegen Faissal om zijn uitlevering is gevraagd.

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt hem in ieder geval van deelname aan een criminele organisatie, die als doel heeft de internationale handel in verdovende middelen, witwassen en het voorbereiden van geweldsmisdrijven.

Maar een rechter in Dubai zou de uitlevering aan Nederland hebben afgewezen omdat deze niet ernstig genoeg zouden zijn, schrijft Het Parool. In diezelfde krant staat dat Faissal studeerde in Dubai en dat er inmiddels hoger beroep is aangetekend tegen de beslissing hem niet uit te leveren.

Nederland heeft sinds 1 augustus verdragen met de Verenigde Arabische Emiraten voor wederzijdse rechtshulp in strafzaken en uitlevering. Het OM zegt dan ook alle vertrouwen te hebben dat het goed komt.