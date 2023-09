Klimaatbetogers blokkeren voor derde dag op rij A12 bij Den Haag

Delen via E-mail

Klimaatactivisten hebben maandag voor de derde dag op rij de A12 bij Den Haag geblokkeerd. De politie heeft een deel van de activisten weggestuurd en zette daarbij onder meer een waterkanon in.

De A12 is inmiddels weer deels open voor het verkeer. Er zijn tot nu toe enkele tientallen betogers aangehouden.

Het protest van maandag is minder groot dan die van afgelopen weekend. Zaterdag werden ruim 2.400 klimaatactivisten aangehouden en zondag meer dan 500. Het protest is gericht tegen fossiele subsidies. Daaronder verstaat XR alle financiële regelingen waarmee de overheid het gebruik van fossiele brandstoffen voordeliger maakt.

Burgemeester Jan van Zanen zei zondag al dat hij zich zorgen maakt over de protesten. "Ik ga niet over de doelen die men nastreeft, maar maak mij grote zorgen over de ontwrichtende acties die voor de komende werkdagen zijn aangekondigd."