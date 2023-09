Nederland telt ruim twee keer zoveel honderdplussers als twintig jaar geleden

Nederland telt dit jaar ruim twee keer zoveel honderdplussers als twintig jaar geleden. In de provincie Zeeland wonen naar verhouding de meeste mensen van honderd jaar of ouder.

Op 1 januari 2023 woonden er 2.572 honderdplussers in Nederland, blijkt uit de nieuwste cijfers van statistiekbureau CBS . Het overgrote deel is vrouw.

In de provincie Zeeland wonen relatief de meeste honderdplussers, gevolgd door Flevoland. In Limburg en Noord-Brabant wonen de minste mensen van honderd jaar of ouder.

In Nederland zijn er 3 honderdplussers per 1.000 tachtigplussers. Daarmee is ons land een middenmoter. Ierland voert de lijst aan. Dat land telt 15,4 honderdplussers per 1.000 tachtigplussers.