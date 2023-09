Twaalf jaar cel voor Pakistaan die opriep tot moord op Geert Wilders

De 37-jarige Khalid L. moet twaalf jaar de cel in omdat hij in een video opriep tot de moord op PVV-politicus Geert Wilders. Maar de kans is klein dat de Pakistaanse oud-cricketspeler die straf gaat uitzitten.

L. maakte in 2018 een video waarin hij zegt omgerekend 21.000 euro te betalen aan de persoon die Wilders zou vermoorden. Hij plaatste de video nadat Wilders een wedstrijd had aangekondigd voor spotprenten van de islamitische profeet Mohammed.

Volgens de rechtbank heeft L. zich schuldig gemaakt aan poging tot uitlokken van moord, opruiing en bedreiging. De video van L. is een "zeer ernstige" inbreuk op het persoonlijke leven van Wilders. Zijn dreigementen vormden volgens de rechter ook een risico voor de Nederlandse democratische rechtsstaat.

Het Openbaar Ministerie (OM) had een celstraf van twaalf jaar geëist. De rechtbank gaat daar nu in mee. "Met deze straf beoogt de rechtbank ook een voorbeeld te stellen", zo valt te lezen in het persbericht. "Niet alleen voor deze verdachte, maar ook voor anderen moet duidelijk zijn dat dergelijke feiten tot zeer hoge straffen kunnen leiden."