Hierdoor kan het extra druk zijn in je trein, en dit kun je eraan doen

Vliegtuig uit, trein in: veel mensen zijn terug van vakantie en dat betekent dat het weer drukker wordt in het openbaar vervoer. Maar niet iedere trein is even druk.

September is eigenlijk altijd een drukke maand, bevestigt een woordvoerder van de NS aan NU.nl. Maar nog altijd is het relatief rustig vergeleken met voor de coronapandemie. We zitten nog altijd op 80 procent van het reizigersniveau van voor corona.

"Je ziet wel dat sinds corona het reisgedrag is veranderd", zegt de woordvoerder. Volgens hem werken er meer mensen thuis. "Het is nu lastiger te voorspellen wanneer het druk is." Is op een traject een trein bomvol, dan kan het zomaar zijn dat een trein tien minuten later een stuk rustiger is. Daardoor is het lastig voor de NS om te bepalen wanneer er langere treinen moeten worden ingezet.

De woordvoerder raadt reizigers dan ook aan om de app te gebruiken tijdens de treinreis. "In de app kun je door middel van een kleurcode zien hoe druk het in een trein is." Soms kan het de moeite waard zijn om een trein later te nemen.

Vorig najaar was chaotischer dan normaal voor het ov. Toen moest de NS de dienstregeling afschalen vanwege een nijpend personeelstekort. De woordvoerder verwacht niet dat zoiets dit jaar ook zal gebeuren. Sinds vorig jaar zijn er meer dan 450 conducteurs en bijna 300 machinisten aangenomen. Ondanks dat die vanwege opleiding nog niet allemaal meteen aan het werk kunnen, lijken daarmee de grootste problemen voor de NS verholpen.