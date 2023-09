Meerdere mensen onwel door hitte bij Brabants wandelevenement

Delen via E-mail

Meerdere deelnemers van wandelevenement De 80 van de Langstraat in Waalwijk zijn zondag onwel geworden. Ze werden bevangen door de hitte.

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant zegt tegen NU.nl dat het ging om een aantal mensen die blaren hadden en ter verzorging naar een tent werden gebracht. Alleen was het in de tent zo heet dat de mensen onwel werden. De woordvoerder kan niet bevestigen om hoeveel mensen het ging.

Een brandweerauto is ter plaatse gekomen om een ventilator in de tent op te hangen. Verder heeft het EHBO-team van De 80 van de Langstraat, een wandelevenement over 80 kilometer, de mensen die onwel werden geholpen.