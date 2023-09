Burgemeester Den Haag maakt zich grote zorgen over nieuwe blokkades op A12

Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag maakt zich grote zorgen over nieuwe acties van klimaatactivisten. Die hebben aangekondigd de komende werkdagen opnieuw de A12 te blokkeren.

Volg dit onderwerp Krijg meldingen bij nieuws over klimaatblokkades op de A12 Blijf met meldingen op de hoogte

Klimaatactivisten blokkeerden de A12 in Den Haag al vaker. Zondag was de negende keer. "Ik ga niet over de doelen die men nastreeft, maar maak mij grote zorgen over de ontwrichtende acties die voor de komende werkdagen zijn aangekondigd", aldus Van Zanen.