Nieuw weerrecord: eerste regionale hittegolf van zeven dagen in september

De herfst staat voor de deur, maar op de valreep heeft Nederland een hitterecord te pakken. Nog niet eerder heeft een regionale hittegolf in september maar liefst zeven dagen geduurd.

Het record is volgens Weerplaza vanochtend gebroken. Om 10.00 uur is namelijk in Hoek van Holland 25 graden gemeten. Op dit weerstation duurt de hittegolf nu zeven dagen. Het oude record dateert uit 1947, 1999 en 2016 en telt zes dagen.

Er is sprake van een regionale hittegolf als er aan twee voorwaarden is voldaan. Zo moet het ten minste vijf dagen achter elkaar minimaal 25 graden zijn en moet op drie van die dagen de 30 graden worden gehaald. Vanaf vrijdag was er in zowel Hoek van Holland als op de stations in Gilze-Rijen en Eindhoven sprake van zo'n hittegolf.

Weerplaza verwacht dat de regionale hittegolf nog een aantal dagen aanhoudt. Maar een landelijke hittegolf lijkt uitgesloten. Daarvoor moet het vandaag en morgen bij het hoofdstation in De Bilt minstens 30 graden worden.

"Vandaag is er een kans dat dat lukt, maar morgen is die kans een stuk kleiner", vertelt Floris Lafeber van Weerplaza. "Hierdoor zal het waarschijnlijk niet tot een officiële hittegolf komen." De laatste hittegolf in De Bilt duurde van 9 tot en met 16 augustus 2022.