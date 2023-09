Ruim 500 klimaatdemonstranten aangehouden bij blokkade van A12 in Den Haag

Klimaatactivisten hebben zondag voor de tweede dag op rij enkele uren de A12 in Den Haag geblokkeerd. De politie heeft een waterkanon ingezet en ruim vijfhonderd demonstranten aangehouden. Inmiddels is de snelweg weer helemaal vrij.

Iets na 14.00 uur gaf de politie de eerste rijstrook van de A12 richting Den Haag vrij. Ruim een half uur later was de hele weg weer beschikbaar voor verkeer.

Volg dit onderwerp Krijg meldingen bij nieuws over klimaatblokkades op de A12 Blijf met meldingen op de hoogte

Kort nadat de politie de demonstranten had gevraagd de A12 te verlaten, werd het waterkanon ingezet. Een klein deel van de groep die de weg bleef blokkeren, werd volgens een ANP-verslaggever door het water geraakt. De gemeente had de politie toestemming gegeven om demonstranten aan te houden.

Een paar actievoerders gingen niet vrijwillig mee en werden weggesleept. Naast de weg stonden mensen die klapten en "you are not alone" (je bent niet alleen) riepen. Zo'n vijfhonderd mensen die op een grasveld naast de A12 zaten, werden door de politie richting Den Haag Centraal gedreven.