Klimaatactivisten blokkeren A12 in Den Haag opnieuw, politie zet waterkanon in

Klimaatactivisten blokkeren zondag voor de tweede dag op rij de A12 in Den Haag. De gemeente heeft toestemming gegeven om de weg leeg te maken, waarna de politie een waterkanon heeft ingezet.

"Actievoerders worden door de politie gevorderd om weg te gaan en aan te sluiten bij de aangekondigde klimaatdemonstratie", reageerde de gemeente kort daarna. De demonstratie in kwestie vindt plaats op de Laan van Reagan en Gorbatsjov in de stad.

"De burgemeester heeft toestemming gegeven om actievoerders die geen gehoor geven aan de instructies van de politie aan te houden", meldde de gemeente daarna weer. NU.nl-verslaggever Robbert van der Linde meldt dat de politie nu demonstranten een voor een aan het wegslepen is. Naast de weg staan mensen die klappen en "you are not alone" roepen.