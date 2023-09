Alle klimaatactivisten zijn door politie van A12 in Den Haag gehaald

Klimaatactivisten blokkeerden zondag voor de tweede dag op rij de A12 in Den Haag. De gemeente had toestemming gegeven de weg leeg te maken, waarna de politie een waterkanon inzette en demonstranten wegleidde. Inmiddels is de weg vrij.

Rond 11.45 uur begaven de eerste demonstranten zich op de snelweg. Vijf minuten later ging het al om enkele honderden demonstranten.

De politie vroeg de actievoerders weg te gaan en zich aan te sluiten bij de aangekondigde klimaatdemonstratie. Deze betoging vindt plaats op de Laan van Reagan en Gorbatsjov.

Kort daarna zette de politie een waterkanon in. Een klein gedeelte van de groep die de weg blokkeerde is geraakt, aldus een ANP-verslaggever. Dat gebeurde nadat de demonstranten geen gehoor hadden gegeven aan de oproep van de politie. De gemeente heeft de politie toestemming gegeven om demonstranten aan te houden.

Volgens NU.nl-verslaggever Robbert van der Linde werden de demonstranten weggeleid door de politie. Zij werden in bussen gezet. Een paar demonstranten gingen niet vrijwillig mee en werden weggesleept. Naast de weg stonden mensen die klapten en "you are not alone" (je bent niet alleen) riepen.

Zaterdag al 2.400 demonstranten aangehouden

Zaterdag blokkeerden klimaatactivisten de weg in Den Haag ook al. Meer dan tienduizend mensen deden mee aan de klimaatprotesten van Extinction Rebellion (XR), onder wie maximaal negenduizend betogers op de snelweg.

De actievoerders willen dat de overheid alle fossiele subsidies per direct afschaft. Tot die tijd dreigen ze de A12 iedere dag te blokkeren.

Ruim 2.400 klimaatactivisten zijn zaterdag aangehouden, omdat ze meededen aan de blokkade. Dat is gebeurd op basis van de Wet openbare manifestaties. De politie heeft de arrestanten naar het stadion van ADO gebracht en vervolgens vrijgelaten. Ook zijn enkele mensen aangehouden voor andere strafbare feiten.

Vijf mensen hebben langer vastgezeten voor belemmering, niet willen zeggen wie ze zijn en baldadigheid, meldt een politiewoordvoerder zondag. Vier van hen zijn inmiddels weer op vrije voeten. De vijfde zit nog vast vanwege belemmering van de politie en het niet willen prijsgeven van de identiteit. Twee van de vijf zijn met een proces-verbaal op zak vrijgelaten.