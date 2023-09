Buikgriep breekt uit op cardiologieafdeling in Almeers Flevoziekenhuis

In het Flevoziekenhuis in Almere is buikgriep uitgebroken op de afdeling cardiologie. Daarom worden op de verpleegafdeling van deze afdeling geen nieuwe patiënten opgenomen.

De nieuwe patiënten worden tijdelijk op andere afdelingen ondergebracht, zo meldt het ziekenhuis.

Patiënten die met het norovirus besmet zijn, worden in aparte kamers verpleegd. Het ziekenhuis heeft extra schoonmaakrondes ingesteld en geeft meer aandacht aan handen wassen.

Bezoekers wordt verzocht na het bezoek de handen te wassen en het ziekenhuis direct te verlaten. Personeelsleden met klachten moeten thuisblijven totdat ze 24 uur klachtenvrij zijn.

Het norovirus veroorzaakt een ontsteking van de darmen en is erg besmettelijk. De ziekte wordt buikgriep genoemd. Het virus zit in ontlasting en braaksel van iemand die het virus bij zich draagt.