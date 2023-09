Politie zet waterkanonnen in en houdt mensen aan bij klimaatprotest op A12

De politie heeft zaterdag twee waterkanonnen ingezet tijdens het klimaatprotest van Extinction Rebellion op de A12 in Den Haag. De demonstranten blokkeren de snelweg om te protesteren tegen het klimaatbeleid van het kabinet. Inmiddels is de politie begonnen met het aanhouden van demonstranten.

De organisatoren wilden het steunprotest eigenlijk op het Malieveld houden, maar dat mocht niet van de gemeente. Die had ook geen toestemming gegeven voor de demonstratie van Extinction Rebellion. Er is veel politie op de been om de actie in de gaten te houden.