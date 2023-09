Honderden mensen vast in stilstaande treinen, zeker één persoon onwel

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Zo'n negenhonderd passagiers hebben vrijdagavond vastgezeten in twee stilstaande treinen. Meerdere mensen zouden zijn flauwgevallen. Zeker één persoon werd onwel. Door de storing viel de airconditioning (deels) uit.

De passagiers van de trein die stilstond in Rotterdam konden naar een andere trein geëvacueerd worden. Een deel van die tijd werkte de airco niet. Hoelang dat precies het geval was, weet de woordvoerder van de NS niet. Ook de passagiers in de gestrande trein bij Helvoirt zijn geëvacueerd.