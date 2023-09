Nog geen zorgen over Europese variant van extreem pittige chips

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) maakt zich nog geen zorgen over de Europese variant van de extreem pittige chips. De Amerikaanse chips werden uit de schappen gehaald na de dood van een veertienjarige jongen.

Het is nog onduidelijk of de chips de oorzaak zijn van de dood van de jongen. Desondanks heeft het Amerikaanse merk Paqui de chips van de One Chip Challenge uit de schappen gehaald.

In Europa is een variant te koop: de Hot Chip Challenge. Volgens de fabrikant is de chips een van de heetste chips ter wereld. In het doosje vind je slechts één chipje met een handschoen, aangezien je 'm niet met je blote hand zou kunnen pakken.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit maakt zich vooralsnog geen zorgen over het Europese chipje. Producten worden ingedeeld op basis van een 'pittigheidsschaal', vertelt de autoriteit aan NU.nl.