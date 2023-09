Twee agenten gewond door conflict tussen jongeren bij school in Voorburg

Delen via E-mail

Twee politieagenten zijn donderdag gewond geraakt tijdens een worsteling bij een school aan de Delflandlaan in Voorburg. De agenten waren daar om in te grijpen bij een conflict tussen meerdere jongeren. Een van hen viel (met behulp van zijn moeder) de agenten aan.

Rond 16.00 uur kwam er een melding binnen van een "onrustige situatie" tussen jongeren bij de school in Voorburg, meldt de politie. Het is niet duidelijk of de jongeren ook leerlingen van de school zijn.