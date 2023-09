Taakstraffen tot 180 uur voor rellen rond FC Den Bosch-TOP Oss

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Tien mannen die betrokken waren bij rellen rond de voetbalwedstrijd FC Den Bosch-TOP Oss vorig jaar zijn vrijdag veroordeeld tot taakstraffen tot 180 uur. Daarnaast deelde de rechtbank Oost-Brabant voorwaardelijke celstraffen tot zes weken uit.

De wedstrijd werd in september vorig jaar in stadion De Vliert in de Brabantse hoofdstad gespeeld. Na afloop gingen aanhangers van beide clubs op de vuist. Ook pleegden ze vernielingen en waren ze agressief richting de politie. Twee agenten raakten lichtgewond.