Het 'Geheim van Haastrecht' dat honderd jaar in kluis lag, blijkt dagboek

Het 'Geheim van Haastrecht' is vrijdag eindelijk onthuld. Het pakketje, dat een eeuw in een kluis lag, bevat een dagboek. De afgelopen tijd werd volop gespeculeerd wat er in het mysterieuze pakket zou zitten. Geen goud of geld dus, maar een "document van grote historische waarde".

"Niet te openen voordat er honderd jaar na mijn sterfdag zijn verlopen", stond er in een grote envelop die al die tijd in een kluis werd bewaard. De boodschap kwam van Paulina le Fèvre de Montigny-Bisdom van Vliet.

Haar opa, vader en echtgenoot waren burgemeester van het Zuid-Hollandse Haastrecht. Na de dood van haar man zette de kinderloze vrouw zich in voor het maatschappelijk leven in haar stad. In haar testament liet ze opnemen dat de familiewoning na haar dood een museum moest worden.

Bisdom van Vliet stierf in 1923. Bijna haar hele vermogen ging naar een stichting die haar naam droeg.

Maar haar nalatenschap bevatte ook een grote verzegelde envelop vol documenten. Met daarop de instructie dat hij pas in 2023 geopend mocht worden. Het stichtingsbestuur haalde de envelop op 6 juni uit de kluis. Met de bekendmaking van de inhoud werd gewacht tot vrijdag, zodat die eerst kon worden bestudeerd.