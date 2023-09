Gemeenten moeten 1.500 opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen regelen

Nederlandse gemeenten moeten deze maand vijfhonderd extra opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen regelen. Per 1 oktober moeten daar nog eens duizend plekken bij komen, meldt het Veiligheidsberaad vrijdag.

"Er wordt nu al enorm hard gewerkt om het benodigde aantal plekken te realiseren. Maar als het nodig is, en dat is het, gaan we ons uiterste best doen voor nog meer", zegt Wouter Kolff, voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Dordrecht.