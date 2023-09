Lichaam vermoorde Bansi was 4 jaar spoorloos: vandaag is de uitspraak

De man die Sumanta Bansi om het leven bracht, hoort vandaag zijn straf in het hoger beroep. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste opnieuw vijftien jaar cel tegen Manodj B. Hoe zat het ook alweer?

Manodj B. werd in juli 2022 veroordeeld tot vijftien jaar cel voor de moord op Bansi en het laten verdwijnen van haar lichaam. De toen 23-jarige Bansi verdween in februari 2018 toen ze voor de tweede keer ongewenst zwanger was van B. Haar lichaam werd na vier jaar zoeken gevonden op een bedrijventerrein in Hoorn. B. had na zijn eerste veroordeling aan de politie verteld waar ze begraven lag.

De Surinaamse Bansi was op 21-jarige leeftijd naar Nederland gekomen voor haar studie biomedische wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. In 2016 ging ze bij het traditionele Surinaams-Hindoestaanse gezin van B. wonen. Daar raakte ze ongewenst zwanger van B. waarna ze in overleg met het gezin een abortus liet doen.

In februari 2018 vertelde ze aan haar moeder dat ze opnieuw zwanger was en dat ze vastbesloten was het kind te houden. Kort daarna kreeg de moeder van Bansi geen contact meer met haar dochter.

In november 2018 kreeg de politie de melding dat Bansi al sinds februari zoek was. Haar moeder had contact opgenomen met een Rotterdamse priester, die vervolgens de politie inschakelde. Na de melding volgde een jarenlange zoektocht.

De zaak werd meerdere malen behandeld bij het programma Opsporing Gezocht. Dit leidde onder meer tot zoektochten in de buurt van de Afsluitdijk, maar haar lichaam werd lange tijd niet gevonden. De uitzendingen leidden wel tot nuttige tips. Zo werd besloten om het gezin van B. af te luisteren. B. zou hebben gezegd dat hij haar "door het hart" stak.

Manodj B. werd in november 2020 opgepakt op verdenking van het doden van Bansi. In die tijd was er nog steeds geen spoor van het lichaam van Bansi. In juli 2022 werd B. veroordeeld tot vijftien jaar cel voor de moord op Bansi en het laten verdwijnen van haar lichaam.

Hij ging in hoger beroep, want volgens hem was er sprake van zelfverdediging. Het stel zou volgens hem ruzie hebben gehad over geld, waarna Bansi hem met een mes zou hebben aangevallen. Hij zou haar "uit reflex" hebben neergestoken. Maar het OM weerspreekt dat. Bansi zou namelijk zes keer met een enorme kracht gestoken zijn, waardoor ze een rib brak.