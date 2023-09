Minder leerlingen slaagden dit jaar voor hun eindexamen dan gemiddeld

Dit jaar zijn minder leerlingen in het reguliere voortgezet onderwijs geslaagd voor hun eindexamen dan gemiddeld in de periode voor de coronacrisis. Tijdens corona was dat verschil nog groter, maar door de omstandigheden zijn die aantallen niet te vergelijken.

In de coronajaren 2020, 2021 en 2022 was het slagingspercentage veel hoger dan gemiddeld. Maar toen golden speciale regels vanwege de coronacrisis.

Zo mochten leerlingen in die tijd een extra herkansing doen. Ook hoefden ze één cijfer niet te laten meetellen, zolang het geen kernvak was.

In 2020 ging het eindexamen vanwege corona helemaal niet door en slaagde bijna iedereen.

De slagingspercentages van de afgelopen jaren: 2023: 89,4 procent

2022: 94,4 procent (corona)

2021: 94,9 procent (corona)

2020: 98,8 procent (corona, eindexamen ging niet door)

2019: 92,0 procent

2018: 91,9 procent

2017: 91,9 procent

Lat dit jaar weer even hoog als eerder

Dit jaar lag de lat weer even hoog als voor corona. Toenmalig onderwijsminister Dennis Wiersma zei eerder dit jaar dat hoge eisen nodig zijn om leerlingen klaar te stomen voor hun vervolgopleiding en de arbeidsmarkt.

Leerlingen waren daar niet even blij mee. Vlak voor de eindexamens in mei kwamen er bij het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) veel signalen binnen van leerlingen die baalden dat er geen examenmaatregelen waren.

Sommige leerlingen hadden het gevoel dat ze onvoldoende voorbereid waren door het gemiste onderwijs tijdens de coronacrisis. Ook het lerarentekort speelde een rol bij dit gevoel.