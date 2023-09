Fremantle Highway is autovrij, schip blijft nog tot half oktober in Eemshaven

Delen via E-mail

De laatste van de ruim 3.700 auto's die zich aan boord van het vrachtschip Fremantle Highway bevonden, zijn deze week van boord gehaald. "We hebben het schip weer overgedragen aan de eigenaar", zegt een woordvoerder van bergingsbedrijf Boskalis.

De Fremantle Highway, waarop in de nacht van dinsdag 25 op woensdag 26 juli brand uitbrak, ligt nu leeg in de Eemshaven. Het blijft daar naar verwachting nog enige weken liggen. In oktober heeft de haven de kade waaraan het schip ligt weer nodig.