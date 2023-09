Zeldzame regionale septemberhittegolf een feit na opnieuw een zomerse dag

Na een warm begin van de dag is er vrijdag officieel sprake van een regionale hittegolf. Zo'n hittegolf is niet uniek, maar wel dat die plaatsvindt in september. Het is pas de zevende regionale septemberhittegolf sinds 1901.

De regionale hittegolf werd een feit toen de temperatuur in Hoek van Holland vrijdagochtend 25,2 graden aantikte. Dit betekent dat het vijf dagen op rij warm is in Nederland.

Voor een regionale hittegolf moet het vijf dagen op rij 25 graden of meer worden. Op drie van die dagen moet het kwik stijgen naar 30 graden en meer.

In Hoek van Holland werd dus aan die criteria voldaan. Waarschijnlijk volgen vrijdag ook regionale hittegolven in Eindhoven en Gilze-Rijen.

Deze week is ongekend warm

Tropische dagen in september zijn zeldzaam en dat geldt al helemaal voor hittegolven. Sinds het begin van de metingen kwam het alleen in 1906, 1919, 1947, 1991, 1999, 2016 en 2023 tot een regionale hittegolf in september.

Het is dan ook ongekend warm deze week. Woensdag en donderdag waren de warmste 6 en 7 september ooit. Naar verwachting sneuvelen de komende dagen nog meer dagrecords.

Vooralsnog geen landelijke hittegolf

Hoewel we nu dus te maken hebben met mogelijk zelfs meerdere regionale hittegolven, is er vooralsnog geen sprake van een landelijke. Daarvoor moeten de eerder genoemde criteria gelden, maar dan in De Bilt.