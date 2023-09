Pakistaan riep op Wilders te doden voor 21.000 euro: morgen hoort hij zijn straf

De 37-jarige Pakistaanse oud-cricketspeler Khalid Latif, die de moord op Geert Wilders wilde uitlokken, hoort maandag zijn straf. Het Openbaar Ministerie (OM) eist een celstraf van twaalf jaar. Hoe zat het ook alweer?

Latif zou in 2018 de moord op Wilders hebben willen uitlokken via een filmpje dat werd verspreid via internet. In de video looft hij een beloning van omgerekend 21.000 euro uit aan degene die de politicus om het leven zou brengen. Hij benadrukte dat dat al zijn geld was: "Als ik meer had, zou ik het geven."

Eerder dat jaar kondigde Wilders een cartoonwedstrijd aan voor het maken van islamitische spotprenten. Dat schoot bij veel moslims in het verkeerde keelgat. Het leidde tot een stroom van doodsbedreigingen uit verschillende landen, waarvan veel uit Pakistan. Een van die bedreigingen was de video van Latif.

Het OM eiste vorige week een celstraf van twaalf jaar tegen Latif. Hij wordt verdacht van bedreiging, opruiing en poging tot het uitlokken van moord. De man moest zich vorige week verantwoorden bij de rechtbank op Schiphol, maar kwam niet opdagen. Ook zijn advocaat was er niet. Het is voor het eerst dat het OM iemand in het buitenland vervolgt voor het bedreigen van een Nederlandse politicus.

Nederland heeft geen uitleveringsverdrag met Pakistan. Dat houdt in dat Latif wel veroordeeld kan worden, maar niet naar Nederland zal komen. In de praktijk zal hij zijn straf dan ook niet uitzitten.

Wat is opruiing? Opruiing wordt genoemd in artikel 131 van het Wetboek van Strafrecht. Daar staat: iemand die "het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, tot enig strafbaar feit of tot gewelddadig optreden tegen het openbaar gezag opruit". Simpel gezegd: anderen aanmoedigen om iets strafbaars te doen.

Het is niet bekend of Latif de video zelf online plaatste. Mogelijk had hij hulp van anderen. Maar volgens het OM is het wel duidelijk dat Latif de boodschap met opzet de wereld in stuurde. "Hij zit recht voor de opnameapparatuur, kijkt in de camera en spreekt rustig."

De precieze impact van het filmpje is niet duidelijk. In 2021 werd een Pakistaanse man tot tien jaar celstraf veroordeeld, omdat hij een aanslag op Wilders voorbereidde. Het is niet bekend of de man was geïnspireerd door de video van Latif, maar het filmpje werd in die tijd wel veel gedeeld en verspreid.

Latif is als oud-cricketspeler bekend in Pakistan. Daardoor herkende de Nederlandse politie hem op camerabeelden. Vanwege een beschuldiging van matchfixing werd Latif in 2017 vijf jaar geschorst van cricketwedstrijden.

Wat is matchfixing? Matchfixing is het beïnvloeden van de uitslag van een sportwedstrijd door bewust te verliezen of vals te spelen. Spelers krijgen in ruil daarvoor vaak geld.

Vanwege doodsbedreigingen vanuit meerdere hoeken wordt Wilders al negentien jaar lang dag in, dag uit zwaarbeveiligd. Dat meldde de PVV-leider in de rechtbank. Daardoor kan hij veel "normale dingen" niet meer doen. "Ik hoef geen medelijden, maar ik wil wel dat u begrijpt wat dit voor mij en mijn gezin betekent."

2:09 Afspelen knop Wilders in rechtszaak tegen bedreiger: 'Al 19 jaar niet thuis geweest'