31 'probleemjongeren' schoppen het via speciaal traject tot militair

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Het doel van de opleiding was niet om nieuwe militairen te werven, maar de jongeren aan een verbeterd toekomstperspectief te helpen. Dat was nodig, omdat de probleemjongeren door een strafblad of een gebrek aan opleiding moeilijk aan de bak komen.