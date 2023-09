Stoffelijke resten ontdekt bij berging van WO II-bommenwerper in IJsselmeer

Bij de berging van de Britse bommenwerper Lancaster ED603 zijn stoffelijke resten gevonden. Defensie was maandag met de bergingsoperatie in het IJsselmeer begonnen.

Het Britse militaire vliegtuig werd tijdens de Tweede Wereldoorlog in 1943 uit de lucht geschoten door een Duits jachtvliegtuig. Dat gebeurde ter hoogte van het Friese dorp Kornwerderzand, kort nadat de Lancaster bommen had gedropt boven Bochum in Duitsland. In de bommenwerper zaten zeven bemanningsleden, van wie niemand de crash overleefde.