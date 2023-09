Weerbericht: De (werk)week eindigt net zo tropisch warm als deze begon

Vrijdag wordt opnieuw een zonovergoten dag met hoge temperaturen en weinig wind. Het is al zoveel dagen mooi weer dat er regionaal zelfs sprake kan zijn van een hittegolf.

Het blijft vrijdag hoogzomer in Nederland. Het is dan ook niet uitgesloten dat we de warmste 8 september sinds 1911 gaan beleven. Pas als er in de middag aan de kust een zwakke zeewind opsteekt, zal het daar iets koeler worden: ongeveer 26 tot 28 graden.