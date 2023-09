Afhandeling klachten toeslagenschandaal moet sneller: organisatie op de schop

Gedupeerden van het toeslagenschandaal moeten veel te lang wachten op de afhandeling van hun klachten. Daarom grijpt het demissionaire kabinet in en gaat de organisatie van de afhandelingscommissie op de schop.

De wachtrij bij de CWS nam toe in plaats van af en telt nu ongeveer 1.350 ouders. En hoewel de organisatie in capaciteit is verdubbeld, nam het aantal afgedane dossiers alleen maar af. Van de ouders die een beschikking krijgen, gaat de helft daartegen in beroep, "wat de hersteloperatie nog verder belast".