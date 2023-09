Amsterdamse politie heeft nul boetes voor blowen in de binnenstad uitgedeeld

De politie heeft nog geen boetes uitgedeeld aan mensen die het blowverbod in de Amsterdamse binnenstad overtreden. Wel zijn tot nu toe ruim zevenhonderd jointrokers aangesproken op hun gedrag.

Het Amsterdamse blowverbod geldt sinds 25 mei. Wie in het oude centrum van de hoofdstad een joint opsteekt en die ondanks waarschuwingen niet uit wil maken, kan een boete van 100 euro krijgen. Het verbod geldt op de Dam, het Damrak de Nieuwmarkt en in het Wallgebied.

Volgens burgemeester Femke Halsema is het in veruit de meeste gevallen voldoende om een jointroker te vragen de joint uit te doen en weg te stoppen. Pas als iemand hier niet naar luistert, delen handhavers een officiële waarschuwing uit. Ze leggen daarbij ook uit dat de volgende stap een boete is, licht een woordvoerder van Halsema toe.

Doel is niet om het imago veranderen

De Amsterdamse VVD had vragen gesteld over de effectiviteit en doeltreffendheid van het blowverbod, omdat boetes vooralsnog waren uitgebleven. Halsema benadrukt in haar antwoorden dat het imago van Amsterdam oppoetsen niet het primaire doel van het verbod is. De hoofdstad wordt wel als "drugsbestemming" gezien.