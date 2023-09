Tweede en derde explosie bij panden in Amsterdam, Rotterdam en Schiedam

Panden in Amsterdam, Rotterdam en Schiedam zijn donderdag getroffen door explosies. In Amsterdam gaat het om de tweede aanslag op hetzelfde gebouw in ruim een jaar. Bij het Schiedamse pand, een evenementencomplex, was het zelfs voor de derde keer raak.

De explosie aan de Bankwerkerij in Amsterdam-Noord gebeurde donderdag rond 5.00 uur. De bewoners waren toen in het pand, maar konden zichzelf in veiligheid brengen. De enorme knal deed de omwonenden opschrikken, maar niemand raakte gewond.

De voordeur is flink beschadigd. De politie maakt ook melding van verdere schade aan de woning. Het is opvallend dat dit pand in april vorig jaar ook al door een explosief is beschadigd.

De politie onderzoekt of er een verband is tussen beide incidenten. Er is nog niemand aangehouden. "Alle scenario's liggen nog open", zegt een woordvoerder van de politie.

Ook tweede explosie bij woning Rotterdam

Ook aan de Trilgras in de Rotterdamse wijk Ommoord was het vannacht raak. Mogelijk is er iets door de brievenbus gegooid, waarna een explosie en brand volgden. De bewoners konden op tijd ontkomen en de brandweer wist de brand snel te blussen.

In 2021 is deze woning al eens beschoten. De politie kon donderdag nog niet vertellen of destijds dezelfde mensen in het pand woonden en of er een link tussen beide incidenten is.

Derde keer raak bij Het Paleis in Schiedam

In Schiedam was er dezelfde nacht een explosie bij horecagelegenheid Het Paleis aan de De Brauwweg. Niemand is gewond geraakt, maar de schrik en de schade zijn volgens de politie groot. De horecagelegenheid was al voor de derde keer het doelwit van een aanslag.