Zuid-Holland mag ondanks flinke schadepost geen knobbelzwanen afschieten

Zuid-Holland moet haar faunabeheerplan herzien als ze knobbelzwanen wil afschieten. De provincie noemt het besluit van de Raad van State "teleurstellend", omdat de zwanen voor veel schade zorgen.

In 2018 leefden er zo'n dertienduizend knobbelzwanen in Zuid-Holland. "De totale schade die Zuid-Hollandse agrarische ondernemers in 2018 ondervonden, was ongeveer 13.000 euro per jaar", stelt de provincie.